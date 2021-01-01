В США арестован испортивший 500 доз вакцины Moderna провизор

Полиция штат США Висконсин арестовала провизора, обвиняемого в намеренной порче около 500 доз вакцины от коронавируса Moderna.

Об этом сообщает телеканал WBAY.

«Бывший сотрудник признал, что намеренно переместил вакцину, зная, что она станет непригодной при ненадлежащем хранении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый содержится в тюрьме в ожиданий официальных обвинений.

Стоимость испорченной партии вакцины оценена примерно в $8 тыс.

Ранее избранный президент США Джо Байден в ходе выступления в Делавэре заявил, что вакцинация от COVID-19 в Соединённых Штатах отстаёт от необходимых темпов и улучшения ситуации с коронавирусом в стране может не быть до марта.