В США арестован испортивший 500 доз вакцины Moderna провизор
- Reuters
Об этом сообщает телеканал WBAY.
«Бывший сотрудник признал, что намеренно переместил вакцину, зная, что она станет непригодной при ненадлежащем хранении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый содержится в тюрьме в ожиданий официальных обвинений.
Стоимость испорченной партии вакцины оценена примерно в $8 тыс.
Ранее избранный президент США Джо Байден в ходе выступления в Делавэре заявил, что вакцинация от COVID-19 в Соединённых Штатах отстаёт от необходимых темпов и улучшения ситуации с коронавирусом в стране может не быть до марта.