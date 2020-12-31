Во Франции подтверждён первый случай заболевания штаммом COVID-19 из ЮАР

Короткая ссылка
Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в ЮАР, зафиксирован во Франции.
Во Франции подтверждён первый случай заболевания штаммом COVID-19 из ЮАР
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что мужчина недавно вернулся из Южной Африки, он живёт в департаменте Верхний Рейн.

Уточняется, что заболевший соблюдает самоизоляцию, сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый в Великобританию из ЮАР, впервые был выявлен в республике в начале октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить