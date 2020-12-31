Во Франции подтверждён первый случай заболевания штаммом COVID-19 из ЮАР

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в ЮАР, зафиксирован во Франции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что мужчина недавно вернулся из Южной Африки, он живёт в департаменте Верхний Рейн.

Уточняется, что заболевший соблюдает самоизоляцию, сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый в Великобританию из ЮАР, впервые был выявлен в республике в начале октября.