Во Франции подтверждён первый случай заболевания штаммом COVID-19 из ЮАР
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что мужчина недавно вернулся из Южной Африки, он живёт в департаменте Верхний Рейн.
Уточняется, что заболевший соблюдает самоизоляцию, сейчас он чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, завезённый в Великобританию из ЮАР, впервые был выявлен в республике в начале октября.