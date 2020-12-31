Власти Норвегии обяжут въезжающих сдать тест на коронавирус

Власти Норвегии с 2 января обяжут въезжающих сдать тест на коронавирус. Все небольшие контрольно-пропускные пункты, где нет возможности проводить тестирование, будут закрыты.

«Правительство вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех, кто въезжает в страну, с 2 января 2021 года. Сроки тестирования не будут превышать одних суток. Путешественники должны въезжать в Норвегию через пункты, оборудованные тест-системами. Несколько небольших пунктов будут закрыты», — говорится в заявлении Министерства юстиции королевства.

21 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна с 23 декабря закрывает въезд для иностранцев.