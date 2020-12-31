Вучич назвал фашистами осквернивших «Вечный огонь» в Белграде

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Осквернение «Вечного огня» в Белграде говорит о наличии фашистских элементов в стране, граждане должны сохранить правду о Второй мировой войне, заявил сербский президент Александр Вучич.
Вучич назвал фашистами осквернивших «Вечный огонь» в Белграде
  • РИА Новости

«Прошу граждан, это кладбище освободителей Белграда, чтобы там не выгуливали домашних животных, очень прошу, у нас много парков в Белграде. Надо проявить уважение к жертвам, Белград не смеет быть как некоторые другие, Белград должен сохранять правду о том, что происходило во Вторую мировую войну», — сказал президент в эфире Pink TV. Его слова приводит РИА Новости.

Он призвал показать «уважение к красноармейцам» и сербским бойцам.

«Какие-то люди осмысленно испортили, мы сможем только в Сочельник (6 января) снова зажечь «Вечный огонь», потому что кто-то знал, как его сломать и усложнить нам задачу. Мне стыдно, что такая ужасная вещь произошла в Белграде, уверен, что эти фашисты вскоре будут задержаны», — добавил Вучич.

30 декабря посольство России в Сербии сообщило об осквернении мемориала воинам-освободителям в Белграде.

В посольстве допустили, что осквернившие мемориал «маргиналы-отщепенцы действовали по указке извне» и их целью было «внести разлад в братские отношения между нашими народами».

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