Гвинея получила первую партию вакцины «Спутник V»
- Reuters
Об этом заявил представитель национального агентства, занимающегося вопросами санитарной безопасности, Сори Кейра.
«Эти тесты проводятся на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями, которые уже начали вакцинацию у себя, правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин», — приводит Аfricaguinee его слова.
Отмечается, что в числе первых вакцину получил министр национальной обороны Мохамед Диане.
Ранее сообщалось, что Боливия приобретёт 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».