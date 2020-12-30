Гвинея получила первую партию вакцины «Спутник V»

Гвинея начала вакцинацию от COVID-19 на экспериментальной основе российской вакциной «Спутник V» после получения первой партии.

Reuters

Об этом заявил представитель национального агентства, занимающегося вопросами санитарной безопасности, Сори Кейра. «Эти тесты проводятся на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями, которые уже начали вакцинацию у себя, правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин», — приводит Аfricaguinee его слова. Отмечается, что в числе первых вакцину получил министр национальной обороны Мохамед Диане. Ранее сообщалось, что Боливия приобретёт 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».