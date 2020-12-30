Гвинея получила первую партию вакцины «Спутник V»

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Гвинея начала вакцинацию от COVID-19 на экспериментальной основе российской вакциной «Спутник V» после получения первой партии.
Гвинея получила первую партию вакцины «Спутник V»
  • Reuters

Об этом заявил представитель национального агентства, занимающегося вопросами санитарной безопасности, Сори Кейра.

«Эти тесты проводятся на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями, которые уже начали вакцинацию у себя, правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин», — приводит Аfricaguinee его слова.

Отмечается, что в числе первых вакцину получил министр национальной обороны Мохамед Диане.

Ранее сообщалось, что Боливия приобретёт 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

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