Боливия приобретёт более 5 млн доз вакцины «Спутник V»

Короткая ссылка
Боливия приобретёт 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил в эфире телеканала Unitel президент Боливии Луис Арсе.
Боливия приобретёт более 5 млн доз вакцины «Спутник V»
  • Reuters

«Мы провели переговоры. В контракте, который мы подписали, 5,2 млн доз», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что первая партия препарата «Спутник V» для вакцинации граждан Сербии от коронавируса прибыла в Белград из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить