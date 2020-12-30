Боливия приобретёт более 5 млн доз вакцины «Спутник V»
Боливия приобретёт 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил в эфире телеканала Unitel президент Боливии Луис Арсе.
- Reuters
«Мы провели переговоры. В контракте, который мы подписали, 5,2 млн доз», — приводит ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что первая партия препарата «Спутник V» для вакцинации граждан Сербии от коронавируса прибыла в Белград из России.
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