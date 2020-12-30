Поставки вакцины в Берлин приостановят в первую неделю нового года

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Поставки вакцины от коронавируса в Берлин будут приостановлены в первую календарную неделю нового года, рассказала глава департамента по здравоохранению столичного сената Дилек Калачи.
Поставки вакцины в Берлин приостановят в первую неделю нового года
  • Reuters

«Мы получили от федерального министерства здравоохранения сообщение, что поставки в первую календарную неделю выпадают», — сказала она DPA, её слова приводит Bild.

По словам Калачи, это создаёт «очень большие трудности», потому что власти исходили в планировании из обещаний о стабильных поставках.

Предположительно, новые дозы вакцины снова начнут поступать в Берлин после 10 января.

Кроме того, как пишет газета, с той же проблемой столкнётся земля Бранденбург.

Как ранее сообщили в Минздраве ФРГ, более 60 тыс. немцев уже сделали прививки от коронавируса.

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