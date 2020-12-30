В Германии заявили о затруднённой работе Совбеза ООН

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA заявил, что работа Совета безопасности ООН затруднена в связи с ограниченным сотрудничеством США, России и Китая.

«Судя по тому, как действовал Совет Безопасности в течение двух лет, он может действовать лишь в ограниченной степени. Это связано с тем, что сотрудничество прежде всего между США, Россией и Китаем не сработало», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, работа международного органа крайне важна и он надеется, что с новым руководством США поменяют свою модель поведения. В частности, Маас заявил, что было бы хорошо, если бы США вернулись в Парижское соглашение по климату, Всемирную организацию здравоохранения и ядерную сделку с Ираном.

«Но дело не только в Соединённых Штатах. Пока что Россия и Китай заблокировали всё, что было представлено Генсеком Гутеррешем. Но я верю, что если те, кто осознаёт необходимость реформ, снова соберутся вместе, снова будут шансы на результаты», — добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН, обвинив его в том, что он не предлагает полезные решения.