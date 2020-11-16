Макрон подверг критике Совбез ООН
- Reuters
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Об этом он заявил в интервью изданию Le Grand Continent.
«Рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет безопасности сегодня не предлагает полезные решения», — сказал он.
Вместе с этим глава Франции выразил уверенность в том, что необходимо переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию различных структур, существующих в настоящий момент.
Также в интервью Макрон отметил, что одной из его задач является укрепление и формирование сильной в политическом отношении Европы.
Ранее в Германии и Японии заявили о необходимости увеличения числа членов Совбеза ООН.