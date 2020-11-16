Макрон подверг критике Совбез ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН, обвинив его в том, что он не предлагает полезные решения.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Grand Continent.

«Рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет безопасности сегодня не предлагает полезные решения», — сказал он.

Вместе с этим глава Франции выразил уверенность в том, что необходимо переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию различных структур, существующих в настоящий момент.

Также в интервью Макрон отметил, что одной из его задач является укрепление и формирование сильной в политическом отношении Европы.

Ранее в Германии и Японии заявили о необходимости увеличения числа членов Совбеза ООН.