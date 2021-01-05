Пентагон ищет способы усилить подразделения для боевых действий в условиях городской среды

Министерству обороны Соединённых Штатов требуются инновационные технологии для совершенствования боевых возможностей в сложной обстановке, в том числе в условиях городской среды. Об этом говорится в тексте запроса ведомства на информацию, адресованном представителям американской промышленности и научных кругов. С документом ознакомился RT.

В рамках проекта технической поддержки и операционного анализа Минобороны США намерено принять к рассмотрению доклады на тему продвижения инновационных возможностей и технологий, которые могут применяться в сложных «физических, электронных и боевых условиях».

Речь идёт в том числе о работе военнослужащих в городской среде — в «плотной городской, охваченной боями или перегруженной местности», а также в «местности с ограничением и воспрещением доступа и манёвра».

«Для обеспечения успеха деятельности объединённых сил в таких условиях им требуется превосходство в данной среде, однако его удержание на постоянной основе представляется сложным», — следует из документа.

В связи с этим Пентагон заинтересован в совершенствовании возможностей тактических подразделений «при сохранении их боеготовности, сбалансированности и летальности на всех этапах конфликта».

Рассматриваемая инициатива, как предполагается, окажет содействие американским военным в понимании того, каким образом «максимизировать своё превосходство в различных областях».

Как отмечается, получив необходимую информацию от заинтересованных сторон, правительство США может выбрать лучших кандидатов и пригласить потенциального подрядчика для участия в эксперименте с военными, которые будут работать в условиях городской местности с использованием новых технологий.

«В ходе эксперимента небольшие подразделения… проведут операции с охватом множества различных сред в условиях городской местности, в то время как быстро адаптирующийся противник будет препятствовать реализации отдельных возможностей, таких как открытый манёвр, связь и пополнение материальных средств», — говорится в запросе.

Ранее сообщалось, что Министерство Военно-воздушных сил США планирует заняться работой по совершенствованию датчиков геопространственной разведки, установленных на летательных аппаратах.