Макрон назвал Кардена послом французской моды

Короткая ссылка
Знаменитый кутюрье Пьер Карден навсегда останется в памяти соотечественников как посол французской моды. Об этом говорится в заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона в связи со смертью модельера.
Макрон назвал Кардена послом французской моды
  • Reuters

«Карден не только изменил законы моды, он осуществлял дипломатию на свой манер, организуя свои показы в Пекине и дефиле на Красной площади в Москве в честь праздника университетской молодёжи, — отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Карден был «истинным послом французской моды».

«Созидательная смелость мастера превратила его творения в настоящие иконы дизайна, выставленные в мировых музеях», — добавил французский лидер.

По словам Макрона, «своим творчеством Карден вёл диалог со всеми областями искусства — от кино до архитектуры».

Карден скончался в возрасте 98 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить