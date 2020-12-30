Макрон назвал Кардена послом французской моды

Знаменитый кутюрье Пьер Карден навсегда останется в памяти соотечественников как посол французской моды. Об этом говорится в заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона в связи со смертью модельера.

«Карден не только изменил законы моды, он осуществлял дипломатию на свой манер, организуя свои показы в Пекине и дефиле на Красной площади в Москве в честь праздника университетской молодёжи, — отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Карден был «истинным послом французской моды».

«Созидательная смелость мастера превратила его творения в настоящие иконы дизайна, выставленные в мировых музеях», — добавил французский лидер.

По словам Макрона, «своим творчеством Карден вёл диалог со всеми областями искусства — от кино до архитектуры».

Карден скончался в возрасте 98 лет.