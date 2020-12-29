Александр Васильев назвал Пьера Кардена великим творцом моды

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Историк моды Александр Васильев прокомментировал сообщение о смерти модельера Пьера Кардена.
Александр Васильев назвал Пьера Кардена великим творцом моды
  • Reuters

«Пьер Карден начинал у Кристиана Диора и создавал верхнюю одежду, хотя родом был из Италии, из Венеции. Его настоящее имя было Пьетро Кардини, он был великолепный закройщик и прекрасный рисовальщик. То, что он мог создать, было очень сильно поддержано экономическим успехом, особенно в 60-е годы», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает Васильев, Карден был великим творцом моды начала XX века, одним из последних из могикан.

«Я абсолютно счастлив, что его жизнь была такой наполненной, насыщенной и такой великолепной», — добавил историк моды.

Карден скончался в возрасте 98 лет.

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