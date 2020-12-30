Захарова ответила на слова главы дипломатии ЕС о российской вакцине

Официального представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сравнившего усилия России в борьбе с пандемией коронавируса с деятельностью террористической организации «Исламское государство»*.

Как отметила Захарова, представитель Евросоюза пытается проводить «абсолютно неуместные параллели» между усилиями России по борьбе с COVID-19 и «не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства»*.

«Попутно Боррель, распространяя «фейковую информацию», демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — говорится в комментарии дипломата.

По словам Захаровой, для Москвы «не стало откровением» то, что набирающая обороты «война вакцин» в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искажённой информации.

Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля «иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал конкуренцией неоднозначное отношение на Западе к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.