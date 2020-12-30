В Бразилии за сутки выявили более 58 тысяч новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 58 718 — до 7 563 551.
В Бразилии за сутки выявили более 58 тысяч новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения.

За время эпидемии в Бразилии скончались 192 681 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

При этом число вылечившихся от COVID-19 в стране составляет 6 647 538.

Ранее у вице-президента Бразилии Антониу Гамилтона Моурау выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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