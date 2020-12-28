У вице-президента Бразилии выявили коронавирус
«27 декабря подтвердился положительный результат теста на COVID-19 вице-президента Гамилтона Моурау, который будет находиться в изоляции в официальной резиденции, дворце Жабуру», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 7 484 285.
Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.