Трое российских военных получили лёгкие ранения при обстреле в Сирии

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БТР российской военной полиции обстреляли в Идлибе, трое российских военных получили лёгкие ранения. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Трое российских военных получили лёгкие ранения при обстреле в Сирии
  • AFP

Инцидент произошёл «в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста» в районе населённого пункта Трумба в зоне деэскалации «Идлиб».

«Бронетранспортёр российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований», — цитирует РИА Новости Сытника.

По его словам, в результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения.

Пострадавшие были эвакуированы в военный госпиталь, где им оказали медицинскую помощь, их здоровью ничто не угрожает. 

В ноябре на пути патруля российской военной полиции в Сирии сработало взрывное устройство.

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