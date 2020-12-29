Трое российских военных получили лёгкие ранения при обстреле в Сирии
- AFP
Инцидент произошёл «в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста» в районе населённого пункта Трумба в зоне деэскалации «Идлиб».
«Бронетранспортёр российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований», — цитирует РИА Новости Сытника.
По его словам, в результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения.
Пострадавшие были эвакуированы в военный госпиталь, где им оказали медицинскую помощь, их здоровью ничто не угрожает.
В ноябре на пути патруля российской военной полиции в Сирии сработало взрывное устройство.