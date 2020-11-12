На пути российского патруля в Сирии сработало взрывное устройство
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«12 ноября в ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра — Сахват эль-Камх в провинции Дараа на пути следования колонны в районе населённого пункта Мусейфра произошёл подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства», — цитирует его ТАСС.
Как уточнил Гринкевич, российский бронеавтомобиль «Тигр» получил незначительные повреждения и остался на ходу.
«Среди российских военнослужащих пострадавших нет», — добавил он.
В июне на пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв.