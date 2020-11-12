На пути российского патруля в Сирии сработало взрывное устройство

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что на пути патруля российской военной полиции в сирийской провинции Дараа сработало взрывное устройство.

«12 ноября в ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра — Сахват эль-Камх в провинции Дараа на пути следования колонны в районе населённого пункта Мусейфра произошёл подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил Гринкевич, российский бронеавтомобиль «Тигр» получил незначительные повреждения и остался на ходу.

«Среди российских военнослужащих пострадавших нет», — добавил он.

В июне на пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв.