На пути российского патруля в Сирии сработало взрывное устройство

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что на пути патруля российской военной полиции в сирийской провинции Дараа сработало взрывное устройство.
На пути российского патруля в Сирии сработало взрывное устройство
  • © РИА Новости / Михаил Алаеддин

«12 ноября в ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра — Сахват эль-Камх в провинции Дараа на пути следования колонны в районе населённого пункта Мусейфра произошёл подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил Гринкевич, российский бронеавтомобиль «Тигр» получил незначительные повреждения и остался на ходу.

«Среди российских военнослужащих пострадавших нет», — добавил он.

В июне на пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв.

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