На пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв

На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась бомба, незначительно повреждён российский бронетранспортёр. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населёнными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — цитирует Конашенкова ТАСС.

По его словам, боевики подорвали взрывное устройство «на маршруте следования колонны», в результате чего был незначительно повреждён один российский бронетранспортёр.

В начале июня на пути патруля российской военной полиции в Сирии также сработало взрывное устройство, никто не пострадал.