На пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв
- Reuters
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населёнными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — цитирует Конашенкова ТАСС.
По его словам, боевики подорвали взрывное устройство «на маршруте следования колонны», в результате чего был незначительно повреждён один российский бронетранспортёр.
В начале июня на пути патруля российской военной полиции в Сирии также сработало взрывное устройство, никто не пострадал.