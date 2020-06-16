На пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв

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На пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась бомба, незначительно повреждён российский бронетранспортёр. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв
  • Reuters

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населёнными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4», — цитирует Конашенкова ТАСС.

По его словам, боевики подорвали взрывное устройство «на маршруте следования колонны», в результате чего был незначительно повреждён один российский бронетранспортёр.

В начале июня на пути патруля российской военной полиции в Сирии также сработало взрывное устройство, никто не пострадал. 

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