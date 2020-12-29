В РФПИ допустили введение в 2021 году ковид-паспортов

Ковид-паспорта для людей, которые привились от коронавируса COVID-19, могут стать реальностью уже в 2021 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно. Безусловно, будут в том числе и перелёты на самолётах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам», — сказал он.

По его словам, это реальность, к которой в итоге придёт мир.

«Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остаётся в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта — это то, что сейчас развивается во многих странах, они станут частью нашей жизни в следующем году», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности введения в мире ковид-паспортов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что привившиеся от коронавируса граждане с января, как планируется, смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг.