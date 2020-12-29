Мишустин обсудил с премьером Алжира ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы российско-алжирского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание мерам по увеличению взаимного товарооборота и реализации новых совместных проектов в различных областях».
Также была «затронута тематика противодействия коронавирусной инфекции, включая использование передовых лекарственных препаратов и вакцин».
Кроме того, Мишустин и Джерад «обменялись взаимными поздравлениями с наступающим Новым годом».
В июле российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.