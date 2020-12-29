Мишустин обсудил с премьером Алжира ситуацию с коронавирусом

Российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Алжира Абдельазизом Джерадом. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что стороны «обсудили актуальные вопросы российско-алжирского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание мерам по увеличению взаимного товарооборота и реализации новых совместных проектов в различных областях».

Также была «затронута тематика противодействия коронавирусной инфекции, включая использование передовых лекарственных препаратов и вакцин».

Кроме того, Мишустин и Джерад «обменялись взаимными поздравлениями с наступающим Новым годом».

В июле российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.