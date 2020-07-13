Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Теббун «поздравил президента России и российский народ с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России».
Стороны подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнёрства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса».
Также президенты обсудили ситуацию в Ливии.
Они «высказались в поддержку прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями состоявшейся в январе 2020 года берлинской конференции по Ливии и закрепившей их резолюции 2510 Совета Безопасности ООН».
«Акцентирована необходимость консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса в Ливии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.