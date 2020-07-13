Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Теббун «поздравил президента России и российский народ с успешным проведением голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России».

Стороны подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнёрства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса».

Также президенты обсудили ситуацию в Ливии.

Они «высказались в поддержку прекращения огня и возобновления межливийского диалога в соответствии с решениями состоявшейся в январе 2020 года берлинской конференции по Ливии и закрепившей их резолюции 2510 Совета Безопасности ООН».

«Акцентирована необходимость консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию кризиса в Ливии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах. 

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