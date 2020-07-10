Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

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Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
  • РИА Новости

«Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, ни минские, ни парижские договорённости Украина не выполняет.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос ситуации в Ливии «с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования в этой стране».

«В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учётом основополагающей резолюции СБ ООН 1244», — добавил Песков.

Ранее Песков отмечал, что ситуация вокруг минского комплекса мер «потенциально очень опасная», а звучащие всё чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договорённостей не могут не вызывать обеспокоенности

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