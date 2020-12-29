Посол России рассказал о переговорах по производству «Спутника V» в Китае

Посол России в Китае Андрей Денисов рассказал о ходе переговоров РФПИ с китайской стороной о производстве в КНР российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выступающий в данном случае представителем российской стороны, ведёт переговоры с одной из китайских фармакологических компаний об организации производства в Китае российской вакцины «Спутник V», которая уже зарегистрирована в России», — цитирует РИА Новости Денисова.

По его словам, «это очень сложные переговоры, которые затрагивают не только коммерческие вопросы, но и широкий круг технических и организационных вопросов, которые находятся в компетенции целого ряда правительственных ведомств и Китая, и России».

Посол отметил, что «это очень непростые переговоры, но они идут, прогресс есть».

«Самое главное, что у этих проектов имеется поддержка на правительственном уровне и с китайской, и с российской стороны», — добавил Денисов.

В ноябре сообщалось, что РФПИ и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно.

В октябре завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».