Посол Португалии в России рассказал о сотрудничестве двух стран
- РИА Новости
«Конечно, пандемия сильно повлияла на наше экономическое сотрудничество. Стало меньше бизнес-встреч, мы не участвуем в выставках — потому что они не проходят», — заявил он в беседе с ФАН.
Посол выразил уверенность в том, что страны возобновят взаимодействие так быстро, как это только возможно, исходя из санитарных условий.
«Есть многообещающие сферы взаимодействия, вроде возобновляемых источников энергии. В Португалии использование зелёной энергетики достаточно широкое: в настоящее время мы используем и приливную энергию, и солнечную, и ветряную. Кроме того, в Португалии большие инвестиции вкладываются в зелёное топливо», — сказал Пинейру.
По его мнению, сотрудничество с Россией и в России по данным отраслям было бы интересно, поскольку это энергия будущего.
Посол также назвал весьма интересным сотрудничество в цифровой сфере и в области туризма.
Ранее глава комитета по энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст в беседе с газетой «Известия» оценил сотрудничество с Россией.