Посол Португалии в России рассказал о сотрудничестве двух стран

Чрезвычайный и полномочный посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру рассказал о сотрудничестве двух стран.

«Конечно, пандемия сильно повлияла на наше экономическое сотрудничество. Стало меньше бизнес-встреч, мы не участвуем в выставках — потому что они не проходят», — заявил он в беседе с ФАН.

Посол выразил уверенность в том, что страны возобновят взаимодействие так быстро, как это только возможно, исходя из санитарных условий.

«Есть многообещающие сферы взаимодействия, вроде возобновляемых источников энергии. В Португалии использование зелёной энергетики достаточно широкое: в настоящее время мы используем и приливную энергию, и солнечную, и ветряную. Кроме того, в Португалии большие инвестиции вкладываются в зелёное топливо», — сказал Пинейру.

По его мнению, сотрудничество с Россией и в России по данным отраслям было бы интересно, поскольку это энергия будущего.

Посол также назвал весьма интересным сотрудничество в цифровой сфере и в области туризма.

Ранее глава комитета по энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст в беседе с газетой «Известия» оценил сотрудничество с Россией.