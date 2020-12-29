Лавров рассказал об общей позиции России и Турции по Карабаху

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция согласны с тем, что конфликт в Нагорном Карабахе не должен использоваться для попыток проникновения в регион иностранных наёмников.
Лавров рассказал об общей позиции России и Турции по Карабаху
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Наше общее мнение заключается также в том, что не должна эта ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для попыток (с чьей бы стороны они ни предпринимались), для проникновения иностранных наёмников в этот регион, и здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единая позиция», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Лавров и Чавушоглу в ходе встречи 29 декабря в Сочи обсудят налаживание деятельности российско-турецкого центра по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

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