МИД назвал темы предстоящих переговоров Лаврова с Чавушоглу
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- РИА Новости
В МИД заявили, что стороны планируют детально проработать текущие вопросы, связанные с реализацией трёхстороннего заявления президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху.
Министры сделают акцент на минимизации рисков возможных боестолкновений и оказании сторонам гуманитарной помощи.
«В центре внимания будет налаживание деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — заявили в МИД.
В российском ведомстве отметили, что в Москве рассматривают этот центр как вспомогательный элемент постконфликтного урегулирования в дополнение к миссии российских миротворцев и другим мероприятиям.
«В его задачи, как известно, входит мониторинг ситуации методами визуального наблюдения, в частности сбор, обобщение и проверка данных о нарушениях с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
МИД добавил, что Россия выражает серьёзную озабоченность из-за переброски иностранных наёмников в октябре-ноябре в зону нагорнокарабахского конфликта.
Ранее сообщалось, что Чавушоглу посетит Сочи 29 декабря.