В Белоруссии оценили подписание в США «акта о демократии»

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз прокомментировал решение президента США Дональда Трампа подписать «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии».

«Наше отношение как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому акту было довольно чётко и неоднократно обозначено. В том числе в соответствующих предметных заявлениях депутатского корпуса. Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит», — цитирует его БЕЛТА.

Вместе с этим он добавил, что при этом следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

23 декабря Минфин США сообщил о введении новых санкций в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, в том числе против первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.

В отношении 39 лиц, которые якобы причастны к «подрыву демократии» в Белоруссии, Вашингтон ввёл визовые ограничения.