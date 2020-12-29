В Белоруссии оценили подписание в США «акта о демократии»

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Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз прокомментировал решение президента США Дональда Трампа подписать «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии».
В Белоруссии оценили подписание в США «акта о демократии»
  • Reuters

«Наше отношение как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому акту было довольно чётко и неоднократно обозначено. В том числе в соответствующих предметных заявлениях депутатского корпуса. Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит», — цитирует его БЕЛТА.

Вместе с этим он добавил, что при этом следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

23 декабря Минфин США сообщил о введении новых санкций в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, в том числе против первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.

В отношении 39 лиц, которые якобы причастны к «подрыву демократии» в Белоруссии, Вашингтон ввёл визовые ограничения.

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