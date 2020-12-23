США ввели визовые ограничения против 39 лиц из Белоруссии
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Об этом говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
«Госдепартамент принял меры для выявления 39 лиц, несущих ответственность за подрыв белорусской демократии, и ввёл в их отношении визовые ограничения», — сказал Помпео.
Госсекретарь США объяснил, что в целом на сегодняшний день подобные ограничения действуют в отношении 63 человек.
Ранее Минфин США сообщил о введении новых санкций в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, в том числе против первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.