США ввели визовые ограничения против 39 лиц из Белоруссии

Соединённые Штаты ввели визовые ограничения в отношении 39 лиц, которые якобы причастны к «подрыву демократии» в Белоруссии.

Об этом говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«Госдепартамент принял меры для выявления 39 лиц, несущих ответственность за подрыв белорусской демократии, и ввёл в их отношении визовые ограничения», — сказал Помпео.

Госсекретарь США объяснил, что в целом на сегодняшний день подобные ограничения действуют в отношении 63 человек.

Ранее Минфин США сообщил о введении новых санкций в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, в том числе против первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.