США ввели визовые ограничения против 39 лиц из Белоруссии

Короткая ссылка
Соединённые Штаты ввели визовые ограничения в отношении 39 лиц, которые якобы причастны к «подрыву демократии» в Белоруссии.
США ввели визовые ограничения против 39 лиц из Белоруссии
  • Pixabay

Об этом говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«Госдепартамент принял меры для выявления 39 лиц, несущих ответственность за подрыв белорусской демократии, и ввёл в их отношении визовые ограничения», — сказал Помпео.

Госсекретарь США объяснил, что в целом на сегодняшний день подобные ограничения действуют в отношении 63 человек.

Ранее Минфин США сообщил о введении новых санкций в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, в том числе против первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить