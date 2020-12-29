Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на границе с Мексикой
- Reuters
«Нам предоставили информацию о шагах, необходимых для устранения последствий гуманитарной катастрофы, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе», — цитирует ТАСС Байдена.
По его словам, с прибывающими в США через территорию Мексики следует обращаться «гуманно и по правилам».
Он добавил, что американским властям надлежит «безопасно и быстро» обрабатывать запросы со стороны лиц, которые просят предоставления убежища в стране.
Ранее Джо Байден в ходе выступления после полученного им брифинга по национальной безопасности заявил о «стратегических вызовах» со стороны России и Китая.