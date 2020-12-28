Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти в США

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Политическое руководство Пентагона создаёт препятствия в вопросе передачи полномочий следующей администрации США. Об этом в ходе выступления заявил избранный президент США Джо Байден.
Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти в США
  • Reuters

«В некоторых ведомствах нашей команде оказали образцовое содействие… В других — в первую очередь в Министерстве обороны — мы столкнулись с помехами со стороны политического руководства ведомства», — сказал он.

Ранее советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу выразил уверенность, что передача власти в США будет мирной

Как отмечали 15 декабря в Белом доме, Трамп продолжает участвовать в судебных процессах, оспаривая результаты выборов президента США.

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