Байден заявил, что руководство Пентагона препятствует передаче власти в США

Политическое руководство Пентагона создаёт препятствия в вопросе передачи полномочий следующей администрации США. Об этом в ходе выступления заявил избранный президент США Джо Байден.

«В некоторых ведомствах нашей команде оказали образцовое содействие… В других — в первую очередь в Министерстве обороны — мы столкнулись с помехами со стороны политического руководства ведомства», — сказал он.

President-elect Joe Biden: "From some agencies, our team's received exemplary cooperation from the career staff in those agencies. From others, most notably the Department of Defense, we encountered obstruction from the political leadership." pic.twitter.com/aWvepY4m9Z — The Hill (@thehill) December 28, 2020

Ранее советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу выразил уверенность, что передача власти в США будет мирной.

Как отмечали 15 декабря в Белом доме, Трамп продолжает участвовать в судебных процессах, оспаривая результаты выборов президента США.