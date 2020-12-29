В ФРГ выявлены ещё два случая нового штамма коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Отмечается, что двое человек заболели ещё в ноябре.
Один из заболевших — мужчина, скончался от последствий заболевания.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мутация коронавирусной инфекции COVID-19, которая является естественным процессом, продолжится.