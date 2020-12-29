В ФРГ выявлены ещё два случая нового штамма коронавируса

Короткая ссылка
Ещё два случая заболевания новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, были зафиксированы в ФРГ, в федеральной земле Нижняя Саксония.
В ФРГ выявлены ещё два случая нового штамма коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Отмечается, что двое человек заболели ещё в ноябре.

Один из заболевших — мужчина, скончался от последствий заболевания.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мутация коронавирусной инфекции COVID-19, которая является естественным процессом, продолжится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить