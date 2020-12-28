Во Франции за сутки выявлено 8822 случая коронавируса

Во Франции за сутки выявлено 8822 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 559 686.

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны.

За сутки во Франции скончались 175 пациентов с COVID-19.

Ранее Минздрав Франции не исключил очередного введения режима самоизоляции в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.