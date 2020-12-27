Во Франции оценили вероятность повторного введения карантина

Власти Франции не исключают очередного введения режима самоизоляции в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил глава Минздрава республики Оливье Веран.

«Мы не исключаем введения мер, которые могут быть необходимы для защиты населения от коронавируса», — заявил министр в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По словам Верана, «это не означает, что решение принято, но в Минздраве наблюдают за развитием ситуации каждый час».

Он отметил, что в среднем во Франции выявляется «порядка 15 тыс. случаев заболевания коронавирусом в день», в то время как ранее речь шла о снижении этого показателя до 11 тыс.

Министр подчеркнул, что нагрузка на систему здравоохранения страны остаётся высокой — «ежедневно в госпитали попадают около 1,5 тыс. человек».

Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, как сообщалось, был зафиксирован во Франции.