В США начался третий этап испытаний ещё одной вакцины от коронавируса

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Американская биотехнологическая компания Novavax начала третий этап испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах и Мексике.
В США начался третий этап испытаний ещё одной вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Novavax... сегодня объявила о начале основной, третьей фазы испытаний в Соединённых Штатах и Мексике для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности своей вакцины — кандидата против COVID-19 — NVX-CoV2373», — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в компании, первоначальные исследования показали активный иммунный ответ, выработку нейтрализующих антител и хорошую переносимость вакцины.

В третьей фазе исследований в США и Мексике примут участие до 30 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет, которым будут вводить вакцину и плацебо.

В конце сентября Novavax приступила к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19 в Великобритании.

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