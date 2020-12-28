В Госдуму внесли проект об изменении налогового соглашения с Мальтой

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении налогового соглашения с Мальтой. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что изменения в соглашении с Мальтой об избежании двойного налогообложения «направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения, по сути, выплачивается российским бенефициарам через мальтийскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом».

Ранее российский премьер Михаил Мишустин одобрил протокол об изменениях налогового соглашения России и Мальты.

Протокол о внесении изменений был подписан в начале октября.

Конвенция об избежании двойного налогообложения предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.