Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Мальта подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения, сообщило российское Министерство финансов.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, изменения касаются увеличения налога до 15% у источника доходов в отношении дивидендов и процентов.

«Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%», — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

В подписании документа участвовали замглавы Минфина России Алексей Сазанов и чрезвычайный и полномочный посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус.

В середине сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении проекта протокола относительно внесения изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой.