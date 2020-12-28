Путин и президент Финляндии обсудили сотрудничество двух стран

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинистё.

«Обсуждены основные итоги сотрудничества России и Финляндии в уходящем году. Выражено удовлетворение достигнутым уровнем двусторонних отношений добрососедства и конструктивного партнёрства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области и эффективную координацию в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии продлило текущие ограничения на въезд ещё на месяц, до 12 января 2021 года, из-за роста числа случаев коронавируса во многих странах мира. Как отметили в АТОР, на текущий момент ограничения на внешнее приграничное движение со странами, не входящими в Шенгенскую зону, сняты лишь для семи стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой.