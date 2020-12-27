Посол США отклонил «предложение Деда Мороза» привиться «Спутником V»

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Посол США в России Джон Салливан благодарен российскому МИД за предложение сделать прививку вакциной от коронавируса «Спутник V», однако считает правильным не использовать дозу препарата, предназначенную для российского гражданина.
Посол США отклонил «предложение Деда Мороза» привиться «Спутником V»
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

Об этом написала в Twitter пресс-атташе посольства США Ребекка Росс.

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако он не хотел бы забирать дозу «Спутника V», предназначенную для гражданина России», — сказала она.

По словам Росс, две американские вакцины уже одобрены и помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США.

«Тем не менее если МИД России прислушивается к нашим праздничным желаниям и имеет какую-то связь с Дедом Морозом, то лучшим подарком может быть немедленное освобождение несправедливо осуждённых граждан США — Пола Уилана и Тревора Рида», — добавили в посольстве.

Ранее российский МИД предложил американскому послу в Москве в качестве «подарка от Деда Мороза» вакцину против коронавируса «Спутник V», применение которой в отношении лиц старше 60 лет одобрил Минздрав.

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