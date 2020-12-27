Посол США отклонил «предложение Деда Мороза» привиться «Спутником V»

Посол США в России Джон Салливан благодарен российскому МИД за предложение сделать прививку вакциной от коронавируса «Спутник V», однако считает правильным не использовать дозу препарата, предназначенную для российского гражданина.

Об этом написала в Twitter пресс-атташе посольства США Ребекка Росс.

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение вакцины, однако он не хотел бы забирать дозу «Спутника V», предназначенную для гражданина России», — сказала она.

По словам Росс, две американские вакцины уже одобрены и помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США.

«Тем не менее если МИД России прислушивается к нашим праздничным желаниям и имеет какую-то связь с Дедом Морозом, то лучшим подарком может быть немедленное освобождение несправедливо осуждённых граждан США — Пола Уилана и Тревора Рида», — добавили в посольстве.

Ранее российский МИД предложил американскому послу в Москве в качестве «подарка от Деда Мороза» вакцину против коронавируса «Спутник V», применение которой в отношении лиц старше 60 лет одобрил Минздрав.