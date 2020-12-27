Курц рассказал подробности о процедуре вакцинации от COVID-19 в Австрии
- Reuters
«Мы начинаем вакцинацию в три этапа в последующие месяцы: сначала групп риска, в особенности людей старше 80 лет. Сфокусируем внимание на домах престарелых, а также медицинском персонале», — цитирует ТАСС Курца.
Канцлер Австрии добавил, что на втором этапе пройдёт вакцинация «старшего поколения» и работников критической инфраструктуры, в особенности медицинского персонала.
На третьем этапе прививка будет доступна всем.
Ранее Курц заявил, что с 26 декабря до 18 января в стране вводится очередной локдаун из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.