Курц рассказал подробности о процедуре вакцинации от COVID-19 в Австрии

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В Австрии вакцинация от коронавируса пройдёт в три этапа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
Курц рассказал подробности о процедуре вакцинации от COVID-19 в Австрии
  • Reuters

«Мы начинаем вакцинацию в три этапа в последующие месяцы: сначала групп риска, в особенности людей старше 80 лет. Сфокусируем внимание на домах престарелых, а также медицинском персонале», — цитирует ТАСС Курца.

Канцлер Австрии добавил, что на втором этапе пройдёт вакцинация «старшего поколения» и работников критической инфраструктуры, в особенности медицинского персонала.

На третьем этапе прививка будет доступна всем.

Ранее Курц заявил, что с 26 декабря до 18 января в стране вводится очередной локдаун из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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