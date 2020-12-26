CBS: установлена личность связанного со взрывом фургона в Нэшвилле человека

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Американские правоохранительные органы смогли установить личность человека, связанного со взорвавшимся в Нэшвилле фургоном.
CBS: установлена личность связанного со взрывом фургона в Нэшвилле человека
  • Reuters

Об этом сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на источник.

Отмечается, что данный человек является лицом, «представляющим интерес для следствия».

По словам мэра города Джона Купера, предварительная информация указывает на то, что произошёл умышленный подрыв бомбы.

Ранее губернатор штата Теннесси Билл Ли попросил президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайной ситуации в округе Дэвидсон после взрыва в Нэшвилле.

25 декабря в Нэшвилле взорвался автомобиль, перед этим появилось предупреждение о готовящемся взрыве.

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