В полиции США сообщили подробности взрыва автомобиля в Нэшвилле

В американском Нэшвилле произошёл взрыв автомобиля, перед этим появилось предупреждение о нём, рассказал на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.

По заявлению полиции в Facebook, взорвался автомобиль, что было, вероятнее всего, «преднамеренным действием».

NBC сообщает, что в результате инцидента три человека получили травмы, их жизни ничего не угрожает.

«Там была запись, где говорилось, что возможная бомба взорвётся в течение 15 минут», — сказал Дрейк.

По его словам, предупреждение доносилось из припаркованного дома на колесах, который полиция обнаружила, реагируя на выстрелы в данном районе.

JUST IN: Nashville police say they arrived at a “shots fired” call Friday morning and encountered an RV with a recording “saying that a potential bomb would detonate within 15 minutes.”



Police sought to evacuate the area before the RV exploded.



Latest: https://t.co/wi123oN0m1pic.twitter.com/VjWOJJETfR — NBC News (@NBCNews) December 25, 2020

О взрыве был проинформирован американский лидер Дональд Трамп, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.