В полиции США сообщили подробности взрыва автомобиля в Нэшвилле

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В американском Нэшвилле произошёл взрыв автомобиля, перед этим появилось предупреждение о нём, рассказал на пресс-конференции шеф местной полиции Джон Дрейк.
В полиции США сообщили подробности взрыва автомобиля в Нэшвилле
  • Reuters

По заявлению полиции в Facebook, взорвался автомобиль, что было, вероятнее всего, «преднамеренным действием».

NBC сообщает, что в результате инцидента три человека получили травмы, их жизни ничего не угрожает.

«Там была запись, где говорилось, что возможная бомба взорвётся в течение 15 минут», — сказал Дрейк.

По его словам, предупреждение доносилось из припаркованного дома на колесах, который полиция обнаружила, реагируя на выстрелы в данном районе.

О взрыве был проинформирован американский лидер Дональд Трамп, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

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