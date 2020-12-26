В США за сутки выявили почти 106 тысяч новых случаев коронавируса

В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за прошедшие сутки на 105 906.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последней информации, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели более 18,7 млн человек.

Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли 1223 человека, общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США превысило 330 тыс.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах вакцину от COVID-19 получили более 1 млн человек.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.