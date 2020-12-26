В МИД России подтвердили послу ЦАР поддержку суверенитета этой страны

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с послом Центрально-Африканской Республики Леоном Додону подтвердил поддержку со стороны Москвы суверенитета и внутриполитической стабильности ЦАР.

В российском ведомстве отметили, что посол ЦАР проинформировал Богданова о развитии военно-политической обстановки а Центрально-Африканской Республике на фоне ожидающихся президентских и парламентских выборов.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и внутриполитической стабильности ЦАР, подчёркнута важность предстоящего волеизъявления центральноафриканского народа в контексте нормализации обстановки в республике», — добавили в МИД.

Ранее стало известно, что Россия по просьбе руководства ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов для обучения армии.