В МИД Сирии высказались об ударах Израиля по территории САР

Короткая ссылка
В МИД Сирии заявили, что удары Израиля по сирийской территории угрожают стабильности в регионе и являются нарушением резолюций Совбеза ООН.
В МИД Сирии высказались об ударах Израиля по территории САР
  • © Михаил Алаеддин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское ведомство.

«Подобные нападения угрожают стабильности и безопасности в регионе. Подобные действия неприемлемы и не останутся безнаказанными», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не скрывает своего отрицательного отношения к авиаударам Израиля по территории Сирии, так как такие действия способствуют дестабилизации в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить