В МИД Сирии высказались об ударах Израиля по территории САР

В МИД Сирии заявили, что удары Израиля по сирийской территории угрожают стабильности в регионе и являются нарушением резолюций Совбеза ООН.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское ведомство.

«Подобные нападения угрожают стабильности и безопасности в регионе. Подобные действия неприемлемы и не останутся безнаказанными», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не скрывает своего отрицательного отношения к авиаударам Израиля по территории Сирии, так как такие действия способствуют дестабилизации в регионе.