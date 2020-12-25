В МИД Сирии высказались об ударах Израиля по территории САР
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское ведомство.
«Подобные нападения угрожают стабильности и безопасности в регионе. Подобные действия неприемлемы и не останутся безнаказанными», — говорится в заявлении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не скрывает своего отрицательного отношения к авиаударам Израиля по территории Сирии, так как такие действия способствуют дестабилизации в регионе.