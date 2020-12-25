В МИД России прокомментировали реакцию Израиля на интервью российского посла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Израиля на публикацию статьи в израильской газете The Jerusalem Post на основе интервью посла России в Израиле Анатолия Викторова.

Ранее, как отмечает РИА Новости, МИД Израиля сообщил, что посол России был вызван в дипведомство после интервью газете The Jerusalem Post, где сообщалось, что не Иран, а нерешённый израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе.

«Удивлены обострённой реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы. Изложенная в нём позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведённые в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике», — приводятся на сайте МИД России слова Марии Захаровой.

В этой связи она отметила, что нормализацию отношений Израиля с его арабскими соседями Россия оценивает в целом положительно как возможность установления новых каналов цивилизованного, основанного на международно-правовых нормах общения.

По её словам, в Москве исходят из того, что сохранение конфронтации и отказ от диалога лишь затрудняют нахождение решений по урегулированию арабо-израильского конфликта.

При этом российская сторона всегда подчёркивала, что палестинская проблема была и остаётся центральной для обеспечения мира на Ближнем Востоке, без её решения устойчивую и долгосрочную стабилизацию в регионе обеспечить невозможно.

В то же время Захарова отметила, что Россия никогда не скрывала своего отрицательного отношения к авиаударам Израиля по территории Сирии, так как такие действия способствуют дестабилизации в регионе.