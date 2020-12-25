В США за сутки выявили более 190 тысяч новых случаев коронавируса
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели более 18,6 млн человек.
Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли более 2,8 тыс. человек, общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США превысило 329 тыс.
Ранее в США вакцину от COVID-19 получили более 1 млн человек.
Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.