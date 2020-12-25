В МИД Японии прокомментировали заключение сделки между ЕС и Британией
- Reuters
«Правительство Японии приветствует завершение переговоров между Великобританией и ЕС в рамках переходного периода, для чего обе стороны приложили большие усилия. Мы также приветствуем тот факт, что удалось избежать введения тарифов между Великобританией и ЕС, что могло оказать серьёзное влияние на международную экономику», — отметил глава МИД.
Мотэги подчеркнул, что японское правительство по-прежнему привержено дальнейшему укреплению отношений с ЕС и Великобританией на основе совместных договорённостей, включая соглашения об экономическом партнёрстве.
Ранее сообщалось, что переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.
Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал в беседе с RT сообщение о сделке между ЕС и Британией.