В Швейцарии выявили случай британского штамма коронавируса

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило об обнаружении в стране пациента с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

«В Швейцарии новый вариант (коронавируса. — RT), имеющий британское происхождение, выявлен в двух образцах анализов», — отметило ведомство.

Уточняется, что штамм обнаружен у людей, которые на постоянной основе проживают в Великобритании, но находились и были протестированы в Швейцарии.

Один человек уже изолирован, информация по второму в настоящий момент уточняется.

Ранее в немецкой земле Баден-Вюртемберг заявили о выявлении первого в стране больного с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.