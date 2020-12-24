В Швейцарии выявили случай британского штамма коронавируса

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Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило об обнаружении в стране пациента с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.
В Швейцарии выявили случай британского штамма коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

«В Швейцарии новый вариант (коронавируса. — RT), имеющий британское происхождение, выявлен в двух образцах анализов», — отметило ведомство.

Уточняется, что штамм обнаружен у людей, которые на постоянной основе проживают в Великобритании, но находились и были протестированы в Швейцарии.

Один человек уже изолирован, информация по второму в настоящий момент уточняется.

Ранее в немецкой земле Баден-Вюртемберг заявили о выявлении первого в стране больного с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.

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