Кремль оценил влияние санкций США на реализацию «Северного потока — 2»

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Американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» могут усложнить реализацию проекта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль оценил влияние санкций США на реализацию «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Он отметил, что уже принятые, а также включённые в проект оборонного бюджета США на следующий год ограничительные меры против газопровода направлены на то, чтобы «максимально осложнить реализацию этого проекта».

«Конечно же, это способно осложнить», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

В Кремле добавили, что Россия и европейские партнёры заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» был «финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа сообщило, что Соединённые Штаты готовят расширенный пакет санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

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