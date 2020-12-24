У Макрона прошли симптомы коронавируса

У французского президента Эммануэля Макрона больше не проявляются симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, его самочувствие улучшилось, сообщили в Елисейском дворце.

«Президент республики на сегодняшний день больше не проявляет симптомов COVID-19», — приводит пресс-релиз телеканал BFMTV.

В Елисейском дворце уточнили, что «в соответствии с действующим протоколом» Макрон может закончить карантин через семь дней.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Макрона остаётся стабильным.

В Париже уточнили, что глава государства проходит регулярные обследования, результаты которых «достаточно обнадёживающие».

17 декабря тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.